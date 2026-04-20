"La nostra comunità perde un pezzo di futuro"

FAVARA (AGRIGENTO) – “Ci sono momenti in cui il ruolo istituzionale deve cedere il passo alla nuda umanità, e questo è purtroppo uno di quelli. La tragedia che ha colpito il nostro giovane concittadino a Pavia ci lascia svuotati, impotenti, davanti a una violenza che non trova alcuna giustificazione”. Lo dice il sindaco di Favara (Agrigento) Antonio Palumbo, commentando l’omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia. Per l’assassinio è stato fermato un 17enne.

Il lutto cittadino a Favara per Gabriele Vaccaro

“Non è solo una vita che si interrompe, è un ragazzo che viene derubato della propria luce. È la nostra comunità che perde un pezzo di futuro. Per testimoniare questa vicinanza, proclameremo il lutto cittadino per il giorno dei funerali” aggiunge.

Il cordoglio della scuola calcio di Favara

Cordoglio per la sorte del giovane Gabriele Vaccaro viene espresso anche dalla scuola calcio Favara academy che lo aveva visto protagonista. “Cresciuto calcisticamente nella nostra scuola – dice Favara academy – , abbiamo condiviso con lui momenti indimenticabili, fatti di passione, impegno e gioia. Gabriele era un ragazzo unico, per educazione, per le sue grandi doti calcistiche e soprattutto umane. Il suo sorriso, autentico e coinvolgente, resterà per sempre nei nostri cuori. È difficile accettare una perdita così grande”.

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