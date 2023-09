Ordigno bellico esplode in casa: perde la vita un bimbo di 10 anni

Condizioni critiche anche per il nonno

Tragedia a Vivaro, in provincia di Pordenone, dove ha perso la vita un bimbo di 10 anni a causa dell’esplosione di un ordino bellico che, con tutta probabilità, è stato trovato dal nonno e portato in casa. Il bimbo si chiamava Gabriele Cesarotto.

Il piccolo era stato rianimato e trasferito – in codice rosso, in condizioni gravissime – all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Le cure dei sanitari, purtroppo, non sono servite a nulla. Le ferite riportate erano troppo gravi e il cuore ha smesso di battere subito dopo il ricovero.

Anche il nonno del bambino, Silvio Cesaratto, è stato ricoverato nello stesso ospedale. Le sue condizioni sono gravi e ha riportato delle lesioni alle gambe.

I carabinieri stanno indagano per ricostruire i fatti.