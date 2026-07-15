La segnalazione dei bagnanti

Un ordigno bellico è stato individuato sulla spiaggia di Sant’Ambrogio, a Cefalù. La bomba è stata segnalata da alcuni bagnanti che hanno notato la presenza dell’oggetto metallico a circa un metro di profondità. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e interdetta al pubblico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i primi accertamenti.

Cefalù, dove è localizzato l’ordigno bellico

La scoperta è avvenuta nella zona balneare di Sant’Ambrogio, dove alcuni presenti hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver individuato quello che si è poi rivelato essere un ordigno bellico. Il residuato si trova a circa un metro sotto la superficie e, in via precauzionale, è stata delimitata l’area circostante per impedire l’accesso ai bagnanti.

Bonifica affidata agli artificieri

La presenza dell’ordigno è stata comunicata alla Prefettura, che organizzerà le operazioni di bonifica. L’intervento sarà eseguito dagli artificieri e dai militari del genio guastatori che provvederanno alla rimozione del residuato bellico secondo le procedure previste.

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