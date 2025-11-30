Oroscopo Acquario: settimana dall’1 al 7 dicembre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana hai la sensazione di dover tenere tutto sotto controllo, soprattutto sul piano affettivo. Venere sta per smettere di essere contraria, e già questo porta un po’ di respiro. Discussioni, intemperanze e piccole tempeste emotive iniziano a dissolversi lentamente. Tuttavia, a metà settimana potresti ritrovarti invischiato in vecchie questioni familiari che tornano a bussare alla porta proprio quando pensavi di averle archiviate. Le stelle portano sorprese, ma non tutte sono immediatamente comprensibili. Devi valutare bene, non prendere decisioni affrettate, soprattutto se si tratta di soldi, casa o accordi importanti. I rapporti stabili, però, superano le tensioni proprio grazie al tuo dialogo lucido e alla tua capacità di distaccarti dal dramma quanto basta per far ragionare anche gli altri.

Sul lavoro si aprono spiragli interessanti: collaborazioni nuove, part-time, progetti flessibili che rispecchiano il tuo spirito indipendente. Ottobre ha portato spese più alte del previsto e ora serve ricostruire equilibrio, magari con decisioni concrete e meno idealismi. Dal 5 arrivano novità, non solo lavorative, ma anche domestiche, perché potrebbero esserci cambiamenti, spese per casa, piccoli o grandi spostamenti. È un buon periodo per investire o fare acquisti importanti, purché tu resti razionale e non ti lasci trascinare dall’entusiasmo.

Il benessere chiede calma: risparmia energie, scegli una vita sana, segui il tuo spirito “green” che, come sempre, sa dove portarti. Evita sport impegnativi e soprattutto non esporti troppo al freddo di metà settimana. Il tuo corpo parla chiaro quando lo stanchi.

Tu vuoi cambiare il mondo… ma almeno ricordati di coprirti la gola.

VOTO: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Tieni fissu lu pinsèri e nun ti scantari. Quandu sistemi li cosi una a una, tutta la vita torna a filari liscia”.

