Oroscopo Acquario: settimana dal 12 al 18 agosto 2024

ACQUARIO – Le stelle prevedono qualche piccolo battibecco in amore all’inizio della settimana, ma nulla che non possa essere risolto con il tuo caratteristico charme e ingegno. È il momento ideale per esprimere i tuoi sentimenti più profondi e dire finalmente ciò che hai tenuto dentro troppo a lungo. Le relazioni familiari sono in un momento di pace, e gli incontri romantici sono favoriti nella seconda metà del mese. Sei sulla buona strada per lasciarti alle spalle i ricordi più difficili.

Sul lavoro, la tua capacità di intraprendere nuovi progetti è al massimo. Stai pianificando di cambiare vita o ambiente? Questa è la settimana giusta per prendere decisioni coraggiose e iniziare a costruire nuovi contatti. Gli accordi e i contratti possono portare gratificazioni e riconoscimenti. Approfitta del momento!

La tua forma fisica è in miglioramento, e questo ti permette di affrontare le giornate con rinnovata energia. Anche se ci sono stati momenti difficili, ora è il momento di recuperare il terreno perduto e ritrovare il tuo equilibrio.

I tuoi sogni di cambiamento stanno finalmente prendendo forma, e il tuo spirito indomabile è pronto per nuove avventure. Non fermarti ora, il mondo è tuo!

Voto: 9.

Consiglio delle stelle siciliane: “Acquario, ora si lu mumentu di scattari avanti e fari l’impussibili. Lassa i pinseri e vivi u mumentu, picchì a vita, na vota sola ti capita.”

