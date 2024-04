Oroscopo Acquario: settimana dal 15 al 21 aprile 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Acquario, la tua settimana è come un romanzo di avventure con un pizzico di mistero psicologico. In amore, il cambiamento è nell’aria: chi è felice si troverà al settimo cielo, mentre chi non lo è potrebbe desiderare di voltare pagina. Ricorda, essere sinceri e leali è la chiave.

Sul lavoro, potresti sentirti un po’ stanco e annoiato, ma resisti: giugno porterà novità entusiasmanti. A livello di benessere, evitare di chiudersi è essenziale per mantenere un buon equilibrio emotivo e approfittare di un periodo favorevole all’amore.

Le stelle promettono, ma la chiave è restare aperti. Voto 8.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Chiddu ca nun si vidi cu l’occhi, si senti cu cori.”



