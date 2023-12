Oroscopo Acquario: settimana dal 25 al 31 dicembre

Le previsioni del segno

ACQUARIO – L’eccentrico del zodiaco, sempre pronto a rompere le regole con uno stile tutto tuo. Con la Luna che ti fa l’occhiolino, sei come un esploratore in un mondo di meraviglie, ma attento a non trascurare il cuore nel processo. Acquario, l’unico segno che potrebbe inventare una macchina del tempo solo per vedere se i dinosauri erano davvero come nei cartoni animati. In amore, sei un enigma avvolto in un mistero, con un tocco di imprevedibilità che può incantare o confondere.

Voto: 7.5/10. “Allegramenti, carzarati, | cà quannu chiovi a bona banna siti.“



