Oroscopo Acquario: settimana dal 4 al 10 maggio 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana torni interessante anche per te stesso, che non è scontato visto quanto spesso vivi già tre passi avanti rispetto al presente. Venere e Luna favorevoli riportano leggerezza, curiosità e voglia di condividere emozioni senza troppi filtri. Dopo settimane più pesanti o confuse, senti di nuovo il gusto delle connessioni spontanee. Hai bisogno di rapporti liberi, sinceri, vivi, senza copioni soffocanti né domande da interrogatorio. In amore si aprono spazi per incontri nuovi, riavvicinamenti o situazioni che riaccendono interesse. Le relazioni nate ora hanno un’energia fresca, meno condizionata dal passato. Per te è fondamentale: appena senti odore di schema ripetitivo, il tuo spirito prende l’uscita di emergenza. Le coppie possono stare bene se ognuno mantiene identità e autonomia. Tu ami profondamente, ma hai bisogno di aria. Chi pretende controllo totale rischia di parlare da solo mentre tu osservi il cielo da un terrazzo.

Nel lavoro la creatività è il tuo superpotere. Idee originali, soluzioni fuori schema, intuizioni che gli altri capiscono due settimane dopo: sei in una fase brillante. È il momento giusto per proporti, mostrare capacità, lanciare un progetto personale o innovativo. Chi lavora in ambiti creativi, digitali, tecnici o indipendenti può ottenere riscontri interessanti. Hai qualcosa da dire e conviene dirlo adesso. L’unico problema è la dispersione: troppe idee, troppe direzioni, troppi interessi simultanei. Se canalizzi energia su uno o due obiettivi seri, puoi ottenere molto più di quanto immagini.

Sul benessere ti senti ispirato, mentalmente attivo e reattivo. Il tono generale è buono, ma se c’è un fastidio articolare o fisico non ignorarlo pensando che passerà grazie al tuo genio. Anche i visionari devono fare stretching. Venerdì e sabato possibili nervosismi rapidi: magari per ritardi, persone lente o organizzazioni fatte male, cioè tre cose che ti irritano in modo quasi filosofico. Se hai in programma spostamenti o un ponte, organizza bene tutto. La libertà ti piace di più quando c’è logistica funzionante. Settimana vivace, fertile e leggera. Le cose belle arrivano quando smetti di trattarle come esperimenti sociali.

Chiedi spontaneità assoluta, però con agenda condivisa e piano B pronto.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Segui l’idea giusta e non milli pinsati, ca quannu ti concentri fai miraculi veri.

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