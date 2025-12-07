Oroscopo Acquario: settimana dall’8 al 14 dicembre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana ti muovi con l’aria di chi ha finalmente deciso di non aspettare più nessuno: basta dinamiche in cui devi adattarti, basta attese infinite, basta equilibri sbilanciati. In amore torni più deciso, più presente, più “tu”: quell’originalità frizzante che ti rende irresistibile per chiunque abbia la fortuna di starti accanto. Il cielo apre le porte al dialogo ed è come se ti venisse spontaneo parlare, chiarire, giocare, ridere, costruire complicità senza nemmeno impegnarti troppo. Le relazioni già avviate vivono una fase di scambio intenso.

Momenti romantici e leggeri si alternano a conversazioni più profonde, persino filosofiche, come piace a te quando cerchi di capire non solo la persona, ma anche il suo universo interiore. Le amicizie svolgono un ruolo chiave: ti aiutano a interpretare ciò che provi e a sciogliere incomprensioni che, viste da fuori, erano molto meno drammatiche di quanto ti sembrassero. E poi c’è venerdì, un giorno in cui il cielo promette un incontro, una conferma, o semplicemente un momento che ricorderai più degli altri.

Sul lavoro, invece, arriva il capitolo “responsabilità pratiche”, quello che non ami ma che va gestito. Ci sono arretrati, routine pesanti, piccole ansie che nascono dal fatto che sei stanco di fare sempre le stesse cose. Ti viene voglia di cambiare stile, ambiente, ritmo. Ed è proprio in questa spinta che si nasconde l’occasione. Dal giorno 11, con Mercurio in buon transito, la tua capacità di progettare migliora, le idee diventano più chiare, le strategie si fanno più intelligenti. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere chiamate, incarichi, nuovi guadagni: nulla di improvviso, ma tutto molto concreto. L’importante è essere lucido. Non puoi più disperdere energie in mille direzioni come fai nei periodi di confusione.

Il tuo fisico chiede leggerezza, e non è un invito poetico: devi davvero uscire, ridere, andare al cinema, vedere gente che ti fa stare bene. La socializzazione non è un lusso, ma una cura. Ogni momento creativo, ogni piccolo gesto di svago, ogni sera in cui non pensi al futuro ma ti limiti a vivere, ricarica la tua batteria emotiva. E questa settimana questo è fondamentale.

Sei così socievole che rischi di fare amicizia pure col distributore automatico del cinema.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Scopriti l’arma e viviti ‘u mumentu. Si ti rilassi e ti circondi di brava genti, si ricarica puru l’aria chi respiri”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI