Oroscopo Acquario: settimana dall’8 al 14 luglio 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Acquario, tensione è la parola della settimana. Troppo lavoro e poco amore: un mix esplosivo che può mettere a dura prova anche i più pazienti. Non negare il tuo supporto ai cari, è il miglior modo per superare le difficoltà. Luglio ti chiede di essere cauto, anche se ti senti agitato come un vulcano in eruzione.

Nel lavoro, se hai un part-time, potresti essere preoccupato per il futuro. Cerca di non arrabbiarti troppo per le spese di casa: Marte dissonante non ti aiuta. Per il benessere, vivi alla giornata e cerca di risolvere i problemi senza caricarti di troppe responsabilità.

Voto: 5 – “Non sei un robot, prenditi una pausa prima che la tua testa esploda come una granata.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Campai iorna p’iornu, ca ‘a vita è chiù bedda accussì. Scansa ‘i pinseri.”

