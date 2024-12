Oroscopo 2025 dell’Ariete

Le previsioni del segno

ARIETE – Il 2025 inizia con il botto, Ariete, e per una volta non sei tu a rompere qualcosa! Marzo, aprile e maggio ti vedono scatenato come un criceto su una ruota: nuove conoscenze, amori travolgenti e magari pure un bebè, se non perdi tempo.

Giugno sarà il tuo mese d’oro, ma da agosto in poi preparati a parare colpi come un portiere in un campo di calcetto sgangherato. Le responsabilità si accumuleranno come vestiti sulla sedia della camera, ma tu troverai sempre il modo di farcela. Magari con un po’ di lamentele teatrali, ma ci siamo abituati.

Voto: 8

Non sei il migliore, ma fai scena, e questo conta.

Consiglio delle stelle siciliane: “Ariè, si voli accogghiri ciuri, scansa i spinati. Camina avanti e nun ti fermari a taliari arrieri.”



