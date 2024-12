Oroscopo 2025: la classifica di tutti i segni di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del 2025 di LiveSicilia per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 365 giorni, dal primo gennaio all’ultimo giorno di dicembre. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e proverbi siciliani vi accompagneranno fino al prossimo anno.

Oroscopo del 2025: i segni migliori

1 – Acquario

Amicizia, rivoluzione, idee geniali: sei praticamente il Thomas Edison dello zodiaco. Il 2025 è il tuo anno per brillare… VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

Finalmente un anno dove non sarai in lotta con tutti, pianeti inclusi! Il 2025 ti porterà un cielo limpido e sereno, perfetto per i tuoi progetti… VAI AL SEGNO

3 – Toro

Continui a sorprendere, ma con la tua calma zen che fa sembrare tutto facile… VAI AL SEGNO

4 – Pesci

Nel 2025 sei un po’ come una barca alla deriva all’inizio, ma solo perché stai cercando un porto sicuro… VAI AL SEGNO

5 – Cancro

Il 2025 ti vede finalmente sotto i riflettori, e per una volta non stai solo piangendo in un angolo. Le persone si accorgono di te… VAI AL SEGNO

6 – Ariete

Il 2025 inizia con il botto e per una volta non sei tu a rompere qualcosa! Marzo, aprile e maggio ti vedono scatenato… VAI AL SEGNO

Oroscopo del 2025: i segni peggiori

7 – Leone

Preparati perché il 2025 sarà come un buffet infinito: tanto da scegliere, ma se non stai attento potresti finire con un’indigestione… VAI AL SEGNO

8 – Sagittario

Inizia l’anno con il mood di chi guarda il passato come un vecchio film, chiedendosi: “Ma chi mi ha scritto questa sceneggiatura?”… VAI AL SEGNO

9 – Bilancia

Il 2025 sarà il tuo anno di bilanci (ma va?) e di nuove opportunità. Ora hai le carte in regola per affrontare un anno frizzante sul lavoro… VAI AL SEGNO

10 – Capricorno

La tua determinazione è una lama a doppio taglio. Ti senti un eremita zen che sta bene solo con sé stesso, ma, spoiler… VAI AL SEGNO

11 – Vergine

Il 2025 inizia con te che osservi il caos intorno a te come un giudice di “MasterChef” davanti a una pasta scotta… VAI AL SEGNO

12 – Gemelli

Il 2025 inizia piano, ma non disperare: è solo il riscaldamento. Preparati a un’estate che sembra uscita da un romanzo rosa… VAI AL SEGNO