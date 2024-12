Oroscopo 2025 del Leone

Le previsioni del segno

LEONE – Preparatevi, leoni, perché il 2025 sarà come un buffet infinito: tanto da scegliere, ma se non state attenti potreste finire con un’indigestione.

L’anno promette grandi costruzioni, ma anche qualche cantiere aperto. Le prime settimane vi porteranno occasioni interessanti da cogliere al volo, come un gabbiano che punta un panino abbandonato sulla spiaggia.

Da febbraio ad aprile, aspettatevi grandi novità in famiglia e nella sfera sentimentale: Venere e Marte collaboreranno per regalarvi momenti di passione e di confusione. Attenzione però a non fare i leoni ruggenti troppo spesso, perché l’estate sarà piena di opportunità da cogliere con astuzia e diplomazia. A settembre, Venere illumina il vostro segno e vi sentirete irresistibili… forse anche troppo.

“Un leone può essere il re della savana, ma anche lui inciampa sui tappeti.”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Sutta a tia ci su picciotti, ma nun fari u furbu, ca chiù prestu t’addummànanu i conti.”

