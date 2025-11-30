Oroscopo Ariete: settimana dall’1 al 7 dicembre 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana avanzi con la stessa delicatezza di un ariete… l’animale, non il segno. E infatti si vede: qualcosa nel tuo mondo sentimentale scalpita, preme, chiede spazio. Potresti ritrovarti improvvisamente davanti a un bivio emotivo che non avevi inserito nella tua tabella di marcia, e come spesso ti accade, la tentazione di buttarti senza guardare è più forte del bisogno di pensarci due volte. Le stelle però ti chiedono una pausa, una mini-riunione interiore, un reset mentale per capire se certe situazioni chiuse meritino davvero di essere rianimate o se sia solo l’abitudine a chiamarti all’ordine. Venere promette aria fresca, emozioni che non si accontentano e possibilità concrete di rimettere al centro ciò che desideri davvero: non un amore qualsiasi, ma uno che ti somigli.

Sul lavoro ti muovi come chi sente che qualcosa sta cambiando e, nonostante tu abbia dalla tua una buona dose di coraggio, rimane quella sensazione di dover sempre tamponare qualcosa. Giove ti sostiene ma ti avverte che non tutto si può sistemare con un colpo di impulsività ben assestato. Qualche aggiustamento sarà inevitabile. Le occasioni, però, non mancano. Chi è indipendente avrà spazio per mettere in mostra il proprio spirito combattivo, mentre chi è dipendente potrebbe finalmente trovare la voce per chiedere ciò che merita.

Il benessere torna a sorriderti, e il corpo risponde meglio delle ultime settimane. Devi solo evitare di giocare all’eroe lunedì, perché basterebbe una scintilla per farti saltare i nervi. Cerca tranquillità, respira, abbandona le battaglie inutili. Questo è un cielo che premia chi sa selezionare i conflitti invece di combatterli tutti.

Calmati: non devi salvare il mondo ogni lunedì.

VOTO: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia fiatu e guardati attornu. L’amuri giustu arriva quannu tu smetti di curriri comu ‘na furia”.

