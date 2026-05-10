Oroscopo Ariete: settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana sembri una moka dimenticata sul fuoco: bolli, sbuffi, fai scintille e nessuno capisce se stai per dichiarare amore eterno o iniziare una rivoluzione personale. La passione ti guida in ogni scelta e chi ti sta accanto lo percepisce chiaramente, perché hai quell’atteggiamento da protagonista assoluto che entra nelle stanze come se ci fosse una colonna sonora epica in sottofondo. Nei rapporti vivi tutto con intensità quasi teatrale: un messaggio senza risposta dopo cinque minuti diventa una tragedia greca, mentre una carezza data al momento giusto può trasformarti nella persona più romantica dello zodiaco.

Chi è in coppia sente forte il desiderio di costruire qualcosa di concreto. In questi giorni potresti iniziare a parlare seriamente di cambiamenti importanti, convivenze, viaggi o progetti futuri, ma attenzione a non trasformare ogni conversazione in una riunione aziendale con PowerPoint emotivo incorporato. Il partner ha bisogno di respirare e tu, a volte, hai la delicatezza di un personal trainer che urla “forza!” anche durante il riposo. I single sono magnetici, travolgenti e pure un po’ pericolosi. Hai fascino da vendere e lo sai benissimo, tant’è che questa settimana potresti flirtare anche mentre ordini il pane. Il problema è che corri troppo. Parti già con il film mentale del matrimonio mentre l’altra persona sta ancora cercando di ricordare il tuo cognome. Serve pazienza, perché non tutti riescono a sostenere il tuo ritmo emotivo da Formula 1 sentimentale.

Sul lavoro hai finalmente superato alcune tensioni che ti hanno fatto sbuffare parecchio nelle scorse settimane. Ritardi, burocrazia, questioni economiche o persone poco chiare hanno rallentato i tuoi piani, ma adesso inizi a vedere le cose con maggiore lucidità. È il momento giusto per capire cosa funziona davvero e cosa invece ti fa solo perdere energie. Anche se tutto sembra andare lentamente, in realtà stai costruendo basi solide per un’estate piena di soddisfazioni. Tu però devi smetterla di pretendere risultati immediati: non puoi seminare lunedì e raccogliere venerdì pomeriggio.

Fisicamente hai energia da vendere, ma rischi di disperderla ovunque. La mente va velocissima, il corpo invece ogni tanto vorrebbe solo una pizza, un divano e silenzio assoluto. Dormire meglio sarà fondamentale, perché ultimamente sembri alimentato da caffeina, adrenalina e caos organizzato.

Questa settimana corri così tanto che pure i tuoi pensieri chiedono un passaggio.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti sciarriari cu tuttu u munnu sulu picchì hai focu dintra, ca quannu ti fermi un minutu capisci cu ti voli beni pi davveru.

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