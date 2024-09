Oroscopo Ariete: settimana dal 23 al 29 settembre 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Ehi Ariete, ti sei mai chiesto cosa succede quando tenti di essere più zen di un maestro yoga e poi, puff, esplodi come un vulcano? Bene, questa settimana sei proprio in bilico tra calma apparente e l’inizio di un’eruzione, quindi occhi aperti.

In amore, sembra che qualcuno vicino a te avrebbe potuto esserci di più… ma no, tu stavi troppo impegnato a fare il supereroe solitario. La buona notizia? Venere presto smette di fare la guastafeste, quindi magari torna la pace (o almeno una tregua).

Nel lavoro, le cose vanno meglio, ma attento a non festeggiare troppo presto, rischi di abbassare la guardia e fare qualche pasticcio. Rilassati un po’, magari con una bella serie TV e una tisana (ma non esagerare con le tisane, non sei una vecchia signora). E per la salute? Una corsetta leggera, senza esagerare. Ricorda, non devi vincere le Olimpiadi questa settimana.

Attento a non mandare tutto all’aria perché ti senti già un vincitore.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti scantarìu di nuddu, ma prima taliati ddu specchiu e viri si è megghiu arristari quetutu.”

