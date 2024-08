Oroscopo Ariete: settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Hai presente quel mix di energia e determinazione che ti fa sentire invincibile? Bene, questa settimana sei tu al volante di quel razzo, pronto a fare fuochi d’artificio nella tua vita amorosa. Venere continua a brillare per te, regalandoti la voglia di sperimentare e magari anche di stravolgere qualche regola.

Se hai appena detto sì, complimenti! Se invece sei ancora in cerca, sei come un cacciatore in agguato, pronto a scattare al primo segnale. Ma attenzione, nel lavoro, anche se hai l’energia di un vulcano, cerca di non fare il passo più lungo della gamba, soprattutto se hai in mente nuovi progetti per settembre.

La fatica accumulata nelle scorse settimane potrebbe farsi sentire, quindi non esagerare e concediti qualche pausa. Insomma, sei un ciclone di entusiasmo, ma ricorda: anche i supereroi hanno bisogno di ricaricare le batterie ogni tanto.

Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Unni vai, chi di fattu, ferma ti c’è un mumentu e addumanna si vali a pena. Anzi ca aviri ‘n cannavazzu i testa, camina e penza.”

