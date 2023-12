Oroscopo Ariete: settimana dal 4 al 10 dicembre

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana è come una scena d’azione in un film hollywoodiano, dove sei il protagonista intraprendente. Sei pronto a saltare da un’avventura all’altra, sia in campo amoroso che professionale. I single potrebbero trovare l’amore in luoghi inaspettati, mentre chi è in coppia potrebbe dover navigare tra acque burrascose.

Ricorda, la tua energia può muovere montagne, ma attento a non creare valanghe. Voto: 7/10. “Megghiu suli ca malaccumpagnati.”



