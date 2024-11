Oroscopo Ariete: settimana dal 4 al 10 novembre 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana l’amore ti lascia parecchio spazio di manovra, come dire “fai tu”: perciò, avanti con un po’ di sana improvvisazione! Potresti scoprire che lasciarsi trasportare dalle emozioni senza pianificare nulla non è così male, anche se l’erotismo non sarà proprio alle stelle.

Tuttavia, se hai qualcuno che ti piace, tentare un approccio potrebbe portare risultati interessanti. Sul fronte lavorativo, le stelle consigliano di non mettere limiti alle ambizioni: un incontro con una persona influente o qualche richiesta ben ponderata potrebbe portarti qualche bella sorpresa.

È il momento giusto per lanciare i progetti che hai in testa da tempo, quindi non trattenerti! La settimana potrebbe essere un po’ stressante, però; i tuoi classici mal di testa potrebbero farsi sentire, quindi prenditi cura di te con rimedi naturali.

La tua testa è così in fermento che hai bisogno di un casco di sicurezza, altro che mal di testa!

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Cu ‘sta testa sempre china, parrinu e sonnu ti manciunu la sira.

