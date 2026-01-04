Oroscopo Ariete: settimana dal 5 all’11 gennaio 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – La settimana si apre con te che tenti, con eroico entusiasmo, di fingere che il tuo Capodanno sia stato un trionfo, mentre in realtà ti sei ritrovato a fare da paciere tra cugini in lite e a salvare un risotto andato storto. Sei stanco, sì, ma dentro ribolle ancora quella fiamma che ti fa urlare “Basta!” anche per una forchetta fuori posto. In amore sei sulla linea di confine tra “ti amo da morire” e “ora ti blocco ovunque”. Troppe pressioni, regali poco azzeccati (chi ti ha regalato calzini bianchi ha firmato la fine del rapporto) e qualche discussione lasciata in sospeso come una serie Netflix che non riprenderai mai.

A Capodanno volevi fare scintille, ma l’unica cosa che è esplosa è stata la tua pazienza. C’è ancora qualche tensione nell’aria, e se non ti dai una calmata rischi di trasformare un brindisi in un interrogatorio sentimentale. Meglio organizzare serate in casa con una selezione accurata di anime affini: sì, anche chi porta i dolci, ma senza giudicare.

Sul lavoro, ti sei imbarcato in promesse che ora pesano come panettoni non digeriti. Ti sei detto “è solo una fase”, ma la fase ti sta schiacciando come un lunedì mattina. Il consiglio è: fermati, respira e valuta cosa davvero ti conviene tenere in piedi. Non sei solo, ma devi scegliere bene chi ascoltare. E soprattutto, non firmare nulla mentre sei di cattivo umore.

La salute va a momenti: alterni la voglia di silenzio assoluto al desiderio di fuggire su un’isola deserta con il solo rumore delle onde. In effetti, un po’ di solitudine ti farebbe bene. Non per punirti, ma per ritrovare quel minimo di equilibrio che hai smarrito tra un cenone e una polemica familiare.

Sei come un fuoco d’artificio che esplode con 10 secondi di ritardo: bello, ma imprevedibile.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Pigghia fiatu, ‘un ti scurdari ca certi cosi si risolvunu ccu ‘na camomilla e ‘na porta chiusa.

