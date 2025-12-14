Oroscopo Bilancia: settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Le amicizie questa settimana diventano una bussola fondamentale: ti aiutano a capire chi sei, cosa vuoi e soprattutto chi merita il tuo tempo. È un periodo di confronti, dialoghi necessari, chiarimenti che forse hai evitato fin troppo a lungo. Nella seconda metà del mese, le coppie già tese potrebbero affrontare momenti poco comodi: niente di irrisolvibile, ma sicuramente qualcosa che richiede onestà, ascolto e un pizzico di coraggio emotivo. Se sei single, invece, il cielo si diverte un mondo a offrirti opportunità di incontri occasionali, affascinanti, leggeri… quel tipo di situazioni che ti fanno dire “mah sì, vediamo che succede”. Se ti metti in gioco, potresti rivedere o incontrare una persona che lascia il segno, una di quelle presenze che non passano inosservate e che risvegliano sensazioni dimenticate.

Sul lavoro hai finalmente un piano d’azione chiaro: un progetto o programma che partirà entro marzo e che rappresenta una specie di trampolino. Ma ci sono ancora dispute da chiudere, soprattutto perché Giove resta contrario come un revisore fiscale che non vuole firmare. Per molti si tratta di questioni legali o contrattuali da mettere in ordine. I soldi entrano, sì, ma finiscono immediatamente a coprire vecchi debiti, come pioggia che cade in un terreno troppo secco. Tieni il discorso finanziario sotto controllo: è il momento giusto per tenere tabelle, bilanci, calcoli, limiti chiari. Tuttavia non mancano occasioni nuove, anche part-time, che possono farti respirare.

Quanto al benessere, la tensione è la vera radice di molti dei tuoi malesseri. Ti gioverebbe un ritorno alla natura, ai colori e agli spazi aperti, soprattutto se passi troppo tempo chiuso in ufficio. L’aria fresca, i paesaggi, il movimento, anche solo una passeggiata, possono riportarti a un equilibrio più sano.

Vorresti armonia, ma la tua vita insiste a proporti edizioni limitate di caos.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Esci ’nterra all’aria e livanti di testa. U cori tò torna drittu quannu a vita nun ti strinci troppu”.

