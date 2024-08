Oroscopo Bilancia: settimana dal 19 al 25 agosto 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Anche se il cielo ti sorride, tu continui a sentirti vittima di qualche incomprensione. Forse perché stai riversando i problemi di lavoro in amore? Non preoccuparti, caro Bilancia, hai tutta la settimana per rimediare e per chiarire ciò che ti sta a cuore. La parte centrale della settimana sarà favorevole, circondato da persone che ti vogliono bene, anche se i pensieri per il lavoro continuano a torchiarti.

Parlando di lavoro, è ora di fare progetti per il futuro. Hai bisogno di emozioni vere e di nuovi inizi, ma non ti stancare troppo, perché non tutti gli affari saranno vantaggiosi. E occhio all’autunno, che si preannuncia importante ma anche faticoso: forse hai accettato un impegno troppo gravoso. Il benessere è migliorato, ma le preoccupazioni lavorative ti tengono ancora con il fiato corto. Cerca di non farti abbattere e trova il tempo per ricaricarti.

Se solo smettessi di preoccuparti per tutto, il tuo cuore sarebbe meno pesante di un macigno.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Mancia e vivi, ma sta’ attientu, ca ‘i cosi troppu granni si ‘mpicciano ‘n capu!”

