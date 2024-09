Oroscopo Bilancia: settimana dal 2 all’8 settembre 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – La Bilancia è chiamata a bilanciare (gioco di parole non casuale) il suo mondo interiore con quello esteriore. Venere nel segno ti offre la possibilità di affrontare con più leggerezza le difficoltà del cuore, mentre Giove ti protegge dai fantasmi del passato.

Anche se qualche incomprensione ti porterà a discussioni che preferiresti evitare, le nuove amicizie sono favorite e potrebbero rivelarsi più significative di quanto pensi. Sul lavoro, la tua abilità diplomatica ti porta nuove opportunità, ma attenzione a non esagerare con la spavalderia: potrebbe ritorcersi contro di te.

Tensioni in vista con Pesci e Toro, quindi maneggiali con cura. Dal punto di vista del benessere, prendi un momento per riflettere e fare il punto della situazione, per liberarti di un peso che porti con te da troppo tempo.

Voto: 7 – Equilibrio è la parola chiave, ma attento a non inciampare.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun tutti cosi ponnu ristari in bilanciu, ogni tantu tocca fari ‘na scelta, macari si poi t’annaca ‘n pò.”

