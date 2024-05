Oroscopo Bilancia: settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Bilancia, le stelle sono finalmente interessanti per i sentimenti. È il momento di dimenticare storie fallimentari e aprirsi a nuovi incontri. Lasciale scorrere senza ripensamenti e vendette. Giove, da sabato, ti aiuterà a rivalutare emozioni e prendere decisioni decisive con Venere favorevole.

Sul lavoro, è tempo di curare eredità, spartizioni e compravendite, soprattutto se legate al passato. Chi ha un’attività indipendente o è commerciante avrà novità in arrivo. Evita di ripetere errori passati e non esitare a ripartire da zero se necessario. È un periodo utile anche per gli studenti.

La forma fisica deve essere curata, non strapazzarti troppo. Molti Bilancia, vessati da un inizio anno pesante, hanno deciso di non lasciarsi coinvolgere troppo dai problemi, ma attenzione a non scivolare nella superficialità.

Voto: 6. “Bilancia, se l’amore fosse un’opera d’arte, saresti il Michelangelo del cuore!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Arripòsati un pocu e non fari ca ti scivulìa nenti.”

