Oroscopo Bilancia: settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024

BILANCIA – Bilancia, finalmente un periodo di pace in amore! Dopo tanto girare e rigirare, puoi goderti un po’ di serenità. Le stelle ti sono favorevoli, e se sei reduce da una separazione, potresti voler dare priorità alle relazioni più fisiche, senza troppe complicazioni. Venere ti rende più vitale e questo si riflette anche nelle coppie logorate dal tempo. Basta guardare avanti e non restare ancorati al passato: lascia andare quello che è stato e tendi la mano al futuro, il partner sarà dalla tua parte… o almeno si spera!

Sul lavoro, hai la possibilità di chiudere definitivamente con i problemi del passato. Se ci sono stati blocchi o momenti difficili, ora puoi guardare avanti con fiducia. Il cielo ti dà la forza per fare le scelte giuste e sabato sarà un giorno particolarmente favorevole per chiarire i tuoi piani per la settimana successiva.

Quanto al benessere, sfrutta l’inizio della settimana per prenderti cura di te. Un po’ di aria aperta e attività fisica ti faranno bene. Non dimenticare di ascoltare il tuo corpo, che chiede movimento e leggerezza per mantenersi in equilibrio.

Voto: 9 – “Bilancia, sei in equilibrio perfetto: ora puoi smettere di fare l’acrobata e goderti il panorama!” Consiglio delle stelle siciliane: “Bilancia, si unni batti ora, battici sempri, ca l’armunia è tuttu pi tia!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI