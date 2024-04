Oroscopo Bilancia: settimana dall’8 al 14 aprile 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Amore, nel tuo caso, Venere decide di giocare a “facciamo o non facciamo?” spezzando le storie solo se erano già destinate a finire. Gli incontri di questo periodo potrebbero avere un po’ di diffidenza iniziale, come quando si assaggia un piatto sconosciuto. E occhio agli eventi esterni che possono rubare tempo alla coppia! Se sei single, ricordati che non è mica carità dare fiducia al primo che passa. Alcuni, dopo una separazione, potrebbero prendersi una pausa così lunga da far impallidire un orso in letargo.

Per quanto riguarda il lavoro, è un buon momento per chi cerca nuove opportunità o vuole cambiare direzione. A giugno, Giove potrebbe sorprenderti con un’opportunità inaspettata, proprio quando meno te lo aspetti. Qualche problema di famiglia potrebbe richiedere la tua attenzione, ma nulla che non possa essere risolto con un po’ di diplomazia. E se non ti senti sicuro, ricorda che rimandare una decisione importante è meglio che sbagliarla. Sul fronte del benessere, la buona notizia è che non sentirai più il peso di certe dissonanze astrali. È il momento di recuperare flessibilità, magari iscrivendoti in palestra o semplicemente muovendoti di più.

In sintesi, per te il mantra è “Anche la Bilancia più equilibrata ha bisogno di aggiustare i pesi di tanto in tanto.” Voto: 6.5. “Lu megghiu specchiu è l’occhiu di l’amico.” Questo proverbio siciliano ti ricorda l’importanza di circondarti di persone che riflettano la tua vera essenza e ti aiutino a vedere chi sei veramente.



