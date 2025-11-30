Oroscopo Cancro: settimana dall’1 al 7 dicembre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Questa settimana sei un mix affascinante di romanticismo, sensibilità e improvvisi colpi di scena emotivi. Venere ti travolge con un’ondata di passione difficilmente contenibile e anche i più timidi tra voi potrebbero ritrovarsi al centro di un’attrazione potente, quasi magnetica. Chi è in coppia trova momenti teneri, intensi, rassicuranti, purché non pretenda troppo. Il partner non è un lettore della tua mente e non può indovinare ogni sfumatura dei tuoi bisogni emotivi, soprattutto se non li dici chiaramente. Il weekend è perfetto per lasciarti andare, per riconnetterti, per goderti una serenità costruita con pazienza. E per molti, già proiettati verso convivenze o progetti seri, questo è un periodo in cui il passato pesa un po’ meno, lasciando spazio a emozioni fresche, sincere, liberate da vecchie malinconie.

A livello professionale, chi lavora per conto proprio ha un vantaggio innegabile: questo cielo premia chi mette faccia, idee e impegno personale nelle cose. L’arrivo di nuovi clienti, contatti o opportunità è possibile, soprattutto se sei disposto a cambiare ambiente, contesto o persino città per qualche giorno. Anche chi lavora come dipendente può presentare un progetto, un’idea, un lavoro frutto di talento personale: verrà notato. Il tuo approccio intuitivo funziona, ma devi organizzare i dettagli con attenzione.

Il benessere migliora: la pelle risponde bene ai trattamenti, il corpo recupera elasticità, la mente si alleggerisce. Se trascinavi pesantezze interiori, ora puoi finalmente respirare. Le stelle ti chiedono solo una cosa: non isolarti. La guarigione, per te, passa anche dalle persone che scegli di avere accanto. Nel complesso, una settimana luminosa, che ti invita a lasciarti andare e a fidarti, di te stesso e degli altri.

Non puoi proteggere tutti: a volte devi solo vivere e lasciarti amare.

VOTO: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Lassa stari lu passatu: ora vivi chiddu ca ti fa battiri lu cori comu ‘na casa china di luci”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI