Oroscopo Cancro: settimana dal 5 all’11 gennaio 2026

CANCRO – Tu e le festività siete una coppia complicata. Da un lato ti commuovi davanti a una lucina dell’albero, dall’altro rischi di rovinare la Befana perché il tuo partner ha dimenticato la calza. Sei sensibile, profondo, ma questa settimana sembri una pentola a pressione. In amore hai bisogno di equilibrio, ma tra Ariete e Bilancia sembra di giocare a risiko sentimentale.

Qualche discussione potrebbe emergere se non impari a dire le cose senza alzare il tono o fare quella faccia da “ti giudico ma non te lo dico”. Hai una voglia matta di chiarezza, ma il mondo intorno a te parla solo per allusioni. Cerca di evitare i musi lunghi e le scene da melodramma, almeno fino al 10 gennaio.

A lavoro, tutto va al rallentatore. Hai progetti, ma qualcosa o qualcuno li frena. I pianeti sono contrari, e tu lo senti come un vento contrario mentre cerchi di pedalare in salita. Se hai una tua attività, evita investimenti azzardati: prima conta i soldi, poi decidi se vale la pena spenderli. Non è il momento di rischiare.

Il benessere mentale e fisico è appeso a un filo… che hai annodato tu, però. Ti prendi cura di tutti, dimenticando te stesso. Non è sostenibile. Anche tu hai diritto a staccare la spina, dire di no, lasciar correre. La luna ti protegge, ma devi voler bene a te stesso almeno quanto vuoi bene agli altri.

Sei così stanco che anche i tuoi pensieri fanno fatica a starti dietro.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si vuoi campari tranquillu, ‘na vota ogni tantu chiuditi ‘nta stanza e lassali parrari fora.

