Oroscopo Cancro: settimana dal 9 al 15 settembre 2024

CANCRO – Cancro, questa settimana ti ritrovi a dover gestire un po’ di caos emotivo. Venere è dissonante e crea problemi nella comunicazione con il partner. Se la tua relazione ha già avuto problemi in passato, attenzione a metà settimana: le cose potrebbero complicarsi.

Prudenza, prudenza e ancora prudenza! Se incontri qualcuno di nuovo, occhio a non sopravvalutare la situazione: le cose miglioreranno dal 23, quindi tieni duro fino ad allora. Sul lavoro, Marte nel tuo segno ti dà quella spinta che serve per fare passi avanti, specialmente se sei un lavoratore indipendente.

Sabato e domenica potrebbero portare nuove idee o prospettive future interessanti. La salute è in miglioramento, ma ci vuole ancora un po’ di tempo per vedere risultati concreti. Calma, non correre!

“Più parli e meno ti capiscono. Forse è il momento di usare i segnali di fumo.”

Voto: 6.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “A forzari la manu pi fari capiri, si rischia ca cci scappa na mala risposta.”

