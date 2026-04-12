Oroscopo Capricorno: settimana dal 13 al 19 aprile 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana ti trovi in una fase in cui, più che dimostrare forza, hai bisogno di riconoscere i tuoi limiti. E sì, detta così suona quasi rivoluzionaria per uno come te. Sei abituato a reggere tutto, a caricarti responsabilità anche quando non ti spettano, a essere il punto di riferimento per chiunque. Ma ora inizi a sentire il peso di tutto questo. Nei rapporti, emerge un bisogno chiaro di sostegno emotivo. Non vuoi grandi dichiarazioni o gesti teatrali, ti basta sapere che qualcuno c’è davvero, che puoi contare su una presenza concreta. Le relazioni solide diventano un rifugio importante, mentre quelle più fragili rischiano di mostrare crepe evidenti. Non hai più voglia di fare tutto da solo, e forse è proprio questo il punto di svolta. Sul lavoro, la situazione è simile: ti ritrovi spesso a gestire carichi che dovrebbero essere condivisi. Alcune persone si appoggiano troppo su di te, dando per scontata la tua capacità di risolvere ogni problema. Questo atteggiamento, però, inizia a pesarti. È il momento di mettere dei confini, di dire qualche “no” in più, di pretendere una distribuzione più equa delle responsabilità. Non è debolezza, è lucidità. Anche a livello energetico, lo stress accumulato si fa sentire. Sei forte, sì, ma non inesauribile. Hai bisogno di alleggerire il carico mentale ed emotivo, e soprattutto di scegliere bene con chi condividere pensieri e difficoltà. Non tutti meritano il tuo tempo e la tua fiducia.

Sei una montagna… ma anche le montagne ogni tanto crollano un po’.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti carricari tuttu supra i spaddi comu si fussi sulu to, ca si impari a spartiri u pisu cu cu ti voli beni camini cchiù ligeru e senza arraggiariti.

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