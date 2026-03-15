Oroscopo Capricorno: settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – In questa settimana i sentimenti passano leggermente in secondo piano, ma non perché siano meno importanti. Semplicemente la tua mente è concentrata su obiettivi concreti, responsabilità e progetti che richiedono attenzione costante. Raramente affronti la vita con leggerezza: quando c’è qualcosa da costruire, tutta la tua energia si orienta verso quella direzione. Questo significa che chi ti sta accanto potrebbe percepire una certa distanza emotiva. Le relazioni solide riescono comunque a reggere questo momento senza troppi scossoni, anche se potrebbero aver bisogno di più passionalità e presenza. Chi è single invece non sembra particolarmente interessato a rimettersi in gioco in questo periodo. Una certa diffidenza verso nuove conoscenze potrebbe prevalere, anche perché senti di avere già abbastanza cose da gestire.

Sul piano professionale il periodo è decisamente intenso. Hai molti compiti da portare avanti e diversi obiettivi da raggiungere. Come spesso accade per il tuo segno, desideri gestire tutto con ordine e precisione, ma questa volta le situazioni da coordinare sono davvero numerose. Potresti trovarti a organizzare più attività contemporaneamente oppure a prendere decisioni importanti che riguardano il futuro. In alcuni momenti la sensazione è quella di avere tutto sulle spalle. Non tutti intorno a te sembrano collaborare con la stessa serietà e questo può generare irritazione. Tuttavia la tua determinazione resta uno dei punti di forza principali. Anche quando il ritmo è sostenuto, riesci a mantenere il controllo della situazione.

Dal punto di vista fisico e mentale la quantità di impegni potrebbe portare qualche momento di stanchezza. Il rischio è quello di non concederti pause.

Quando hai mille cose da fare non ti lamenti: apri un’altra agenda e continui.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sta settimana sei presu di mille impegni e pinseri di travagghiu, e magari l’amuri resta un poco ‘nta secunnu pianu. Ma si continui a fari tuttu cu pacienza e testa dura, arrivi a risultati ca ti fanno sentiri cchiù sicuru.

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