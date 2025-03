Oroscopo Capricorno: settimana dal 17 al 23 marzo 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Stai lottando tra il desiderio di compagnia e la tua passione segreta per la solitudine. Se una storia è finita, lascia stare, non è un film romantico in cui il protagonista torna dall’ex sotto la pioggia. Concentrati su quello che conta davvero: il lavoro.

Ma anche lì c’è tensione, tra colleghi inetti e capi che fanno i vaghi. Meglio evitare discussioni inutili. Sul fronte benessere, qualche riflessione profonda ti accompagnerà, ma se ti apri al divertimento, le occasioni non mancheranno.

Più muso lungo di un carretto siciliano, ma almeno non piangi su Instagram.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ci pinsari troppu, ca a forza di pinsari ti passa a voglia!

