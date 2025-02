Oroscopo Capricorno: settimana dal 3 al 9 febbraio 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – In amore stai cercando di capire se la persona che hai accanto è davvero fedele o se semplicemente sa mentire bene. Hai il radar attivo, ma cerca di non esagerare con le paranoie, altrimenti finisci per interrogare il partner peggio di un poliziotto.

Sul lavoro, i tuoi soldi sembrano avere il potere dell’invisibilità: li aspetti, ma non arrivano mai. Se hai chiesto un prestito, potresti ricevere una risposta entro il 2050. Nel frattempo, valuta di vendere le tue abilità organizzative, perché sei nato per mettere ordine nel caos… peccato che al momento il caos stia vincendo.

Per quanto riguarda l’energia, sei uno zombie il lunedì, un guerriero il mercoledì e di nuovo un mollusco il venerdì. Cerca di dosarti, o finisce che passi il weekend abbracciato a un cuscino.

Pazienza, pazienza… e ancora pazienza.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Se aspetti chiù di tanto, ti veni a noia puru a fortuna.”

