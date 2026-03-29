Oroscopo Capricorno: settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana ti mette davanti a una verità che cerchi spesso di ignorare. Non puoi controllare tutto, soprattutto quando si tratta di emozioni. Nei rapporti senti crescere una certa tensione, un nervosismo che rischia di trasformarsi in distanza se non viene gestito con attenzione. Se qualcosa non ti soddisfa, invece di affrontarlo apertamente, potresti essere tentato di cercare altrove una valvola di sfogo, anche solo con il pensiero. Non è tanto il desiderio di tradire, quanto quello di evadere da una situazione che senti limitante. Eppure, proprio ora sarebbe più utile fermarti e capire cosa vuoi davvero, piuttosto che inseguire distrazioni momentanee. Dalla fine della settimana, l’energia cambia e diventa più favorevole, ma devi arrivarci senza aver complicato ulteriormente le cose.

Sul lavoro, invece, sei nel tuo elemento, anche se con qualche scossa. C’è qualcosa che deve cambiare, e lo sai. Devi rivedere conti, strategie, modalità operative. Non è una crisi, è un’evoluzione necessaria. Le collaborazioni sono al centro della scena: nuove associazioni o accordi possono rappresentare un punto di partenza importante per il futuro. Tuttavia, devi imparare a lavorare con gli altri senza voler avere sempre l’ultima parola.

A livello personale, il vero problema è la tensione accumulata. Le preoccupazioni economiche o familiari ti rendono più rigido e meno disponibile, anche con chi ti vuole bene. Tagliare ciò che non serve più, anche a livello pratico, potrebbe aiutarti a ritrovare un po’ di equilibrio.

Vuoi stabilità… ma stai costruendo su un nervosismo cronico.

Voto: 3

Consiglio delle stelle siciliane: Si nun ti liberi di chiddu ca ti pesa, resti sempri cu a testa china e nun riesci a vidiri i veri opportunità.

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