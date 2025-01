Oroscopo Capricorno: settimana dal 6 al 12 gennaio 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Capricorno, sei la versione umana di un file Excel: preciso, organizzato, e con mille schede aperte. Questa settimana è perfetta per mettere in riga progetti e scartoffie. Se hai una causa legale o un contenzioso, usa il tempo per chiudere tutto entro giugno, altrimenti rischi di ritrovarti con ritardi epici.

I giovani del segno brillano nel lavoro, e persino Mercurio ti dà una mano portando conoscenze che stimolano sia la mente che il cuore. Potresti innamorarti di qualcuno non per l’aspetto fisico, ma perché sa farti ridere o ti affascina con la sua intelligenza. Insomma, anche tu hai un cuore, chi l’avrebbe mai detto?

“Capricorno, metti ordine nei tuoi pensieri, non solo nel cassetto delle mutande!”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Capricornu, avanti a testa alta, ma nun ti scurdari ca u cori ci voli sempri u so postu.”

