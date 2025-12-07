Oroscopo Capricorno: settimana dall’8 al 14 dicembre 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – La tua settimana inizia con un’atmosfera che definire “concreta” è riduttivo. Il tuo focus rimane il lavoro, le responsabilità, i progetti futuri. L’amore, per ora, non è protagonista e tu quasi ti senti sollevato: meno complicazioni, più pianificazione. Eppure una sorpresa sta arrivando, perché Venere entrerà nel tuo segno proprio la vigilia di Natale portandoti grinta, energia e una nuova disponibilità emotiva che nemmeno tu ti aspettavi. In attesa di quel momento, conviene mantenere la pace. Evita discussioni, non creare tensioni, proteggi il terreno sentimentale da fraintendimenti inutili. Domenica potrebbe essere una giornata un po’ più pesante, di quelle in cui senti la voglia di isolarti nel tuo castello interiore. Va bene così: ogni Capricorno ha diritto alla sua tana.

Sul piano professionale, invece, si muove parecchio. Le giornate intorno al 10 portano notizie, opportunità, nuove alleanze. Un nuovo ruolo, una proposta diversa, un cambiamento che può trasformare il tuo 2026 in un anno di rilancio deciso. Tutto è possibile, basta che tu faccia ciò che sai fare meglio, ovvero organizzarti con precisione chirurgica. Un Toro o un Cancro potrebbe tentare di metterti in imbarazzo, ma difficilmente ci riuscirà. Quando ti irrigidisci, sei praticamente impenetrabile. Anche se la settimana non brilla di eventi eclatanti, è la sua natura a renderla preziosa. È tempo di meditare, progettare, decidere la direzione dei prossimi mesi.

Fisicamente, devi affrontare giornate da gestire con attenzione: niente drammi, ma qualche tensione sì. I problemi sono passeggeri, ma prevenire è meglio che curare. Dedicati ad attività leggere, senza strafare. Le giornate di sabato e domenica, con la Luna in opposizione, possono risultare faticose. Non caricare impegni, non pretendere troppo dal corpo o dalla mente. La tua energia torna presto, soprattutto se la proteggi ora.

Rilassati: non puoi controllare tutto… anche se ci stai provando dal 1998.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti calmu e pensa cu’ testa frisca. Quannu organizzi beni, u munnu ti segui senza fari resistenza”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI