Oroscopo Gemelli: settimana dall’11 al 17 novembre 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Dopo un periodo di confusione amorosa, adesso hai le idee un po’ più chiare: chi aveva dubbi o gelosie è tornato in riga. Se vuoi rimetterti in gioco, le occasioni ci sono, ma evita di complicare ulteriormente la tua vita sociale.

Al lavoro, le stelle ti suggeriscono di non avere fretta: i grandi cambiamenti stanno per arrivare, ma forse è meglio aspettare. Intanto, cerca di limitare le spese; qualche acquisto impulsivo potrebbe mandarti in crisi. Per la salute, non esagerare con il cibo e attento alla cervicale.

Ti senti come un giocoliere che si destreggia tra cuore e portafogli.

Voto: 7.

Consiglio delle stelle siciliane: “Gemè, stai attentu cu quali carta jochi: u core è fragili, e certi fimmine o’omini su’ comu picciriddi, lassa jri!”

