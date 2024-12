Oroscopo Gemelli: settimana dal 2 all’8 dicembre 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Sei più affascinante del solito, ma anche più complicato. In amore, ti destreggi tra romanticismo e tentazioni multiple: insomma, ti piace tenere tutte le opzioni aperte, come quando ordini al ristorante e poi rubi dal piatto degli altri.

Nel lavoro, sei determinato, ma ogni tanto ti dimentichi che il multitasking può trasformarsi in multitrascinamento. Settimana buona per i contatti e per qualche successo, ma non aspettarti che tutto venga facile. E mi raccomando: le ansie non si risolvono guardando serie TV fino alle 3 del mattino.

“Due cuori e una capanna? No, meglio un condominio.”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Gimelli, a vita è strata, ma tu sta attenti a unni ‘ngiavi i pedi, ca certi voti cadi ruru senza capiri comu.”

