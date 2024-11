Oroscopo Gemelli: settimana dal 4 al 10 novembre 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Questa settimana in amore hai una scelta importante da fare: sei sicuro di volere chi ti sta accanto? Se ci sono state tensioni, le stelle ti spingono a riflettere, e se la monotonia ha invaso la coppia, potresti sentirti facilmente provocato.

Al lavoro, invece, la fortuna gira dalla tua parte! Specialmente chi ha a che fare con vendite o affari vedrà opportunità di risoluzione definitiva di problemi pendenti, perfino cause legali annose. Non escludere un cambiamento di ambiente o città, potrebbe essere l’occasione perfetta.

Cerca solo di non strafare nei primi giorni della settimana per non scaricarti subito le batterie.

Come sempre, la noia non fa per te: basta che sia tutto in movimento, anche se in tilt!

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: Nisciti e girati pi’ casa: chi sta fermu, troppu pirdutu resta.

