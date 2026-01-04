Oroscopo Gemelli: settimana dal 5 all’11 gennaio 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – Se c’è un segno che riesce a farsi mille domande esistenziali davanti a un bicchiere di spumante, quello sei tu. Fine anno = bilanci. E i tuoi bilanci sono stati un mix di “mai più” e “però ci tornerei”. In amore ti senti confuso: non capisci se ti manca qualcuno o solo l’abitudine di scrivere messaggi a caso in preda all’alcol. Se c’è una storia in corso, tutto è in fase di revisione. Se c’è un ex, torna nei pensieri come il conto della carta di credito.

Venere non ti aiuta. Il transito è neutro, come quando chiedi al partner “tutto bene?” e ti risponde “sì” guardando nel vuoto. Evita paranoie e cerca di non riversare le tue tensioni emotive in ogni conversazione. La Befana promette fuochi d’artificio, ma anche il rischio di fare scenate per cose minime.

Nel lavoro, dicembre ti ha lasciato come un panettone scaduto: appesantito e poco motivato. Ma gennaio ti salva, soprattutto dal 9: una data da cerchiare in rosso. È il momento ideale per pianificare, proporre, spingere. Tutto ciò che fai ora ha una chance doppia di funzionare. Non rimandare, soprattutto se hai voglia di cambiare rotta.

Quanto alla salute, sei in modalità standby. Vorresti fare sport, ma poi ti passa appena vedi il divano. Stress ne hai da vendere, ma per fortuna sai anche come rigenerarti. Una Befana divertente potrebbe darti la carica, specie con la luna nel tuo segno. Occhio solo a non strafare con le decisioni impulsive.

Ti fai domande profonde sul futuro, ma intanto non trovi le chiavi di casa.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: A vita è un caos, ma tu nun t’affunnari, galleggia comu ‘na bottiglia ri spumanti.

