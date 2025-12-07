Oroscopo Gemelli: settimana dall’8 al 14 dicembre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Arrivi alla settimana con la tipica aria da “so tutto, capisco tutto, ma non so che voglio davvero”. E le stelle, invece di semplificarti la vita, ti invitano a fermarti e riflettere. Non è una pausa forzata: è una pausa necessaria. Nelle relazioni senti crescere dubbi, domande, distanze, e chi sta vivendo qualcosa di complicato (tipo frequentare una persona impegnata) si accorge che non è il momento giusto per ottenere ciò che desidera. Nelle coppie sposate può riaffacciarsi un passato che pensavi archiviato, o vecchie questioni legate alla casa e ai documenti. Il clima sentimentale non è pesante, ma richiede onestà e soprattutto chiarezza con te stesso.

Sul lavoro emergono dinamiche che devi affrontare con attenzione chirurgica: contratti, accordi, scadenze, decisioni che non puoi improvvisare. Ogni dettaglio va discusso, ogni passaggio va controllato. Non è il momento ideale per firmare se non ti senti totalmente sicuro, e i prossimi tre mesi saranno pieni di aggiustamenti che richiedono supporto da persone più esperte. Giovedì e venerdì potresti sentirti limitato nella libertà d’azione, come se qualcuno ti dicesse “aspetta”, proprio quando tu vorresti fare il contrario. Possibile anche un piccolo stop, una sospensione, un ritardo che ti costringe a respirare e rimandare.

Fisicamente devi alleggerirti: dieta leggera, mente più calma, attività che ti rimettono in equilibrio. Hai accumulato molta più tensione di quanto vuoi ammettere, e adesso il corpo reclama un po’ di manutenzione. Fai ciò che ti fa stare bene, anche se significa rallentare quei diecimila pensieri che ti girano in testa come droni impazziti.

Se non ti decidi, finisce che scegli per sfinimento… e non è mai la scelta giusta.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Sittiti ‘n pocu e capisci chi voi. Senza testa frisca, nun si move mancu l’aria”.

