Oroscopo del giorno: giovedì 8 agosto 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni dell’8 agosto 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni dell’8 agosto 2024

♈ Ariete – 8 agosto 2024

Voto: 6/10

Oggi Ariete, hai l’energia di un cavallo imbizzarrito, ma la direzione è ancora un mistero per tutti, inclusi te stesso. Tra gli impegni che non vuoi mantenere e le promesse che non hai mai fatto, sarai l’anima della festa… almeno finché qualcuno non ti chiederà di lavorare.

Consiglio delle stelle siciliane: Fai comu l’abbagnau, riniscia e passaci arreri. (Fai come il bagnato, torna indietro e continua a camminare.)

Un jornu chinu di sbattimenti, ma tu ci duni spallate e tiri avanti senza fari storie.

♉ Toro – 8 agosto 2024

Voto: 8/10

Toro, oggi hai la stabilità di una roccia e la pazienza di un santo, almeno finché qualcuno non ti chiede di condividere il tuo cibo. Hai intenzioni di passare la giornata rilassandoti, ma qualcuno ha altri piani per te. Buona fortuna a chi cercherà di smuoverti.

Consiglio delle stelle siciliane: Unn’allargari ‘nni lu piattu, chi mancu lu stomacu ta lassa cchi fari. (Non allargarti nel piatto, perché neanche il tuo stomaco ti lascerà fare.)

Na jornata unni nuddu ti po’ disturbari, puru si ci provanu, tu non ti smovi.

♊ Gemelli – 8 agosto 2024

Voto: 7/10

Gemelli, la tua capacità di essere su due fronti contemporaneamente è ammirevole, tranne quando devi scegliere cosa mangiare a pranzo. Tra il desiderio di avventura e il richiamo del divano, passerai la giornata a pensare a cosa avresti potuto fare… domani.

Consiglio delle stelle siciliane: Tinni fa’ cchiù di na sciuta e mena pedi quantu poi. (Fai più di una uscita e muovi i piedi più che puoi.)

Eri a un passu di fari qualcosa di grande, ma poi hai dicisu ca dumani è sempri nu bonu jornu pi cuminciare.

♋ Cancro – 8 agosto 2024

Voto: 5/10

Oggi Cancro, il tuo guscio è più duro del solito. È un giorno perfetto per chiuderti in te stesso e fare finta che il mondo là fuori non esista. Nessuno osa disturbarti, perché sanno che l’ultima volta che ci hanno provato hai risposto con una sguardo letale.

Consiglio delle stelle siciliane: Chiuditi ‘nta ricciola, ma scorda ti ca unnè ca putemu fari sempri finta di nenti. (Chiuditi nel tuo guscio, ma ricorda che non possiamo sempre fare finta di niente.)

Oggi preferisci stari tranquillizzu e fari finta di non aviri prioccupazioni.

♌ Leone – 8 agosto 2024

Voto: 9/10

Leone, oggi sei il re della giungla e non lo dimentichi neanche per un momento. Tra applausi immaginari e fan club inventati, passerai la giornata a pensare che tutto il mondo giri intorno a te. E, incredibilmente, potrebbe anche essere vero… per oggi.

Consiglio delle stelle siciliane: Sugnu ‘na stidda ca non s’arresta, nenti mi po’ fari scinniri. (Sono una stella che non si ferma, niente mi può far scendere.)

Ti senti supra lu munnu, e quannu succedi nenti ti po’ fermari.

♍ Vergine – 8 agosto 2024

Voto: 7/10

Vergine, oggi sei più organizzato del solito, ma ciò non significa che riuscirai a mettere ordine nella tua vita. Tra la lista infinita di cose da fare e il tuo perfezionismo insaziabile, finirai per fare la metà delle cose che avevi programmato. Ma almeno saranno fatte bene.

Consiglio delle stelle siciliane: Camina ccu passi piccoli, macari arrivi luntanu. (Cammina con passi piccoli, magari arrivi lontano.)

Provi a fari tuttu, ma alla fini la metà è già na vittoria.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni dell’8 agosto 2024

♎ Bilancia – 8 agosto 2024

Voto: 6/10

Bilancia, la tua ricerca dell’equilibrio oggi sarà messa a dura prova. Qualsiasi decisione prenderai avrà sempre un prezzo, ma tu sei un esperto a destreggiarti tra il sì e il no. Con un po’ di fortuna e tanta indecisione, riuscirai a non scegliere mai nulla.

Consiglio delle stelle siciliane: Scinni di lu muru, picchì a stari supra lu sbricchiunu ti cadi. (Scendi dal muro, perché a restare sul ciglio cadrai.)

Te ne vai tra li strati, nun sapennu chi via pigliari ma alla fini qualcosa trovi.

♏ Scorpione – 8 agosto 2024

Voto: 5/10

Scorpione, oggi sei misterioso come sempre, ma hai deciso di raddoppiare la dose. Le persone intorno a te sono incuriosite, ma anche un po’ spaventate. Approfittane per lanciare sguardi enigmatici e dire frasi profonde che non significano nulla.

Consiglio delle stelle siciliane: Chi semina dubbii, raccoglie suspiri. (Chi semina dubbi, raccoglie sospiri.)

Fai impressione cu li tò discorsi, ma a iddi li lasci piensari.

♐ Sagittario – 8 agosto 2024

Voto: 8/10

Sagittario, oggi la tua voglia di avventura non conosce limiti, se non quelli della tua immaginazione. Sei pronto a esplorare il mondo, ma alla fine esplorerai solo il divano. Almeno avrai molte storie da raccontare a chiunque avrà la pazienza di ascoltarti.

Consiglio delle stelle siciliane: Nenti ti può fermari se non ti fermi tu. (Niente ti può fermare se non ti fermi tu.)

Ti senti libiru, puru si lu divanu ti trattiene.

♑ Capricorno – 8 agosto 2024

Voto: 6/10

Capricorno, oggi la tua determinazione è ammirevole, ma purtroppo non per gli altri. Mentre tu costruisci imperi, gli altri cercano solo di arrivare a fine giornata. Ricorda che a volte un sorriso è meglio di una ramanzina.

Consiglio delle stelle siciliane: Cu risati e pacienzia si fa tuttu. (Con risate e pazienza si fa tutto.)

A fari ‘e cose a tò manera, magari ci riesci, ma u suli sponne pi tutti.

♒ Acquario – 8 agosto 2024

Voto: 7/10

Acquario, oggi sei più eccentrico del solito, il che è tutto dire. Tra idee stravaganti e progetti impossibili, riuscirai a coinvolgere chiunque nella tua visione del mondo, anche se nessuno sa bene dove stai andando.

Consiglio delle stelle siciliane: I pinseri ti portanu luntanu, ma è megghiu sapiri unnè si va. (I pensieri ti portano lontano, ma è meglio sapere dove si va.)

Nun sa unni vai, ma cu tia tuttu diventa interessanti.

♓ Pesci – 8 agosto 2024

Voto: 5/10

Pesci, oggi la tua sensibilità è una lama a doppio taglio. Ti fai coinvolgere da tutto e da tutti, anche da quella pubblicità strappalacrime vista per caso. Cerca di proteggerti un po’, altrimenti rischi di affogare in un mare di emozioni.

Consiglio delle stelle siciliane: Picchì ti stai a sciogliere accussì, arricogghiti e torna a scogghiri cchiù tardi. (Perché ti stai sciogliendo così, ricompattati e torna a scioglierti più tardi.)

Ti piensari troppu li emozioni, ogni tantu, rallenta e ti riposa.

Classifica di giovedì 8 agosto 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Toro

3 – Sagittario

4 – Vergine

5- Acquario

6 – Gemelli

7 – Ariete

8 – Bilancia

9 – Capricorno

10 – Cancro

11 – Scorpione

12 – Pesci

SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI