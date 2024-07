Oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio 2024: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 22 al 28 luglio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 22 al 28 luglio 2024: i segni migliori

1 – Cancro

In amore, potresti riscoprire l’amore per la stessa persona di sempre o lasciarti andare a nuove emozioni… VAI AL SEGNO

2 – Pesci

Con Saturno nel segno, eventi familiari importanti come nascite e nuovi amori sono favoriti… VAI AL SEGNO

3 – Gemelli

L’amore è favorevole per te, anche se hai appena vissuto una brutta separazione… VAI AL SEGNO

4 – Sagittario

Sei stato vittima della noia, ma finalmente l’amore ritorna a splendere nel tuo cielo. Se sei davvero innamorato, le stelle dicono di sì… VAI AL SEGNO

5 – Bilancia

Se la tua relazione ha attraversato crisi frequenti, ora puoi decidere se continuare o chiudere… VAI AL SEGNO

6 – Ariete

Questa settimana ti trovi a vivere con intensità la sfera familiare, cercando di ristabilire la stabilità che hai perso… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 22 al 28 luglio 2024: i segni peggiori

7 – Leone

Ti sei finalmente scrollato di dosso quel periodo burrascoso di febbraio. I single si preparino per un weekend di incontri interessanti… VAI AL SEGNO

8 – Capricorno

L’amore tornerà protagonista ad agosto. Anche i più prudenti potrebbero lasciarsi andare… VAI AL SEGNO

9 – Vergine

Il weekend sarà il momento migliore per l’amore. Anche se ci sono questioni sospese, sei su un percorso sereno e Venere entrerà nel tuo segno ad agosto… VAI AL SEGNO

10 – Toro

In amore, le piccole provocazioni o preoccupazioni legate a un ex potrebbero crearti qualche disagio… VAI AL SEGNO

11 – Scorpione

Non è il periodo ideale per buttarti in nuove storie d’amore. Se hai una relazione, potresti sentire un certo distacco, forse dovuto allo stress lavorativo… VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Venere opposta porta ansie nei rapporti interpersonali. Se sei in una nuova storia, aspetti a dire “ti amo”… VAI AL SEGNO