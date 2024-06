Oroscopo del giorno: lunedì 3 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 3 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 3 giugno

♈ Ariete

La Luna in quadratura con Mercurio ti renderà incomprensibile come un manuale di istruzioni in giapponese. Non ti preoccupare, però, perché nessuno si accorgerà della differenza. Voto: 6/10 Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti preoccupare, càcciatilla ‘n facci e videmu chi succedi. Ariete, oggi pari chi parri cu li mura.

♉ Toro

Venere e Urano stanno facendo il ballo della quadratura, e tu sentirai il peso della routine come se stessi tirando un carretto carico di melanzane. Non ti resta che sperimentare un po’ di faccia tosta. Voto: 5/10 Consiglio delle stelle siciliane: A vota ‘i ‘n’ vasu nun si neganu mai. Toro, sienti comu si unu ti staci funnennu a ‘na munti.

♊ Gemelli

Sei così impegnato a scalare la tua personale montagna di impegni che hai dimenticato di mettere la bandiera in cima. Attento a non perderti tra gli appuntamenti. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: Fa’ ‘u scemo ‘na vota, ma nun ci cririri. Gemelli, oggi ti pari ‘u scalaturi ‘i l’Etna, ma senza capa.

♋ Cancro

I single troveranno il coraggio di buttarsi, come un tuffo nelle acque gelide di Mondello a gennaio. L’importante è mantenere la trasparenza. Voto: 8/10 Consiglio delle stelle siciliane: Se n’avanza ‘u cori, usalu. Cancro, oggi a tia ti pari ‘u leoni ri Marsala.

♌ Leone

La famiglia sembra essere la tua ancora di salvezza. Gli astri sono dalla tua parte, quindi approfitta e metti in chiaro chi è il re della giungla. Voto: 9/10 Consiglio delle stelle siciliane: Stu munnu è ‘n palcoscenicu, tu si ‘u protagonista. Leone, oggi si’ comu ‘u re cu ‘na curuna d’aranci.

♍ Vergine

Sei un vulcano di energia, ma ricordati che ogni tanto anche l’Etna ha bisogno di una pausa. Dedica questa giornata al relax. Voto: 6/10 Consiglio delle stelle siciliane: Statti tranquillu, ‘u tempu aggiusta tuttu. Vergine, oggi ti pari ca cadi e ti rialzi senza ‘na picca ‘i riposu.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 3 giugno 2024

♎ Bilancia

Non sarà una giornata rilassante, ma almeno sarà divertente. Attento alle interferenze nella comunicazione, specialmente se stai organizzando una vacanza. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: Lu pisci fattu ‘a testa puzza, stai attentu. Bilancia, oggi pari chi parri ‘na lingua strana.

♏ Scorpione

Le ansie legate ai cambiamenti ti perseguitano come un’ombra. Tuttavia, rischiare è necessario per stare meglio. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: A vota si voli spaccari, ma macari aggiustari. Scorpione, oggi ti pari ‘n pirata ‘a circannu tesoru.

♐ Sagittario

La Luna nel tuo segno ti darà l’energia necessaria per evitare errori, ma ricordati che non sei solo. Chi ti è accanto è lì per aiutarti. Voto: 8/10 Consiglio delle stelle siciliane: Chiddu chi non ti ammazza, ti rinforza. Sagittario, oggi si’ comu un beddu jornu di festa.

♑ Capricorno

Qualsiasi ritardo o cambiamento di programma ti disturberà. Impara ad avere sempre un piano B, anche quando vai a comprare il pane. Voto: 6/10 Consiglio delle stelle siciliane: Chi ti voli mali, non ti canusci. Capricorno, oggi si’ comu un scieccu testardu.

♒ Acquario

L’atmosfera non è delle migliori, ma un invito inaspettato potrebbe ravvivare la tua giornata. Hai bisogno di sentirti apprezzato. Voto: 6/10 Consiglio delle stelle siciliane: A vota ‘na risata è megghiu ‘i ‘na bedda parola. Acquario, oggi si’ comu ‘na lampadina senza corrente.

♓ Pesci

La Luna in Sagittario porta qualche grattacapo, ma fidati del tuo intuito. Organizza un’attività di gruppo per rovesciare la giornata. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: Nun dari troppu ‘mpurtanza a chiddi ca parlanu assai. Pesci, oggi pari ca camini ‘n funnu a un laghi.

Classifica di lunedì 3 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Cancro

3 – Sagittario

4 – Gemelli

5 – Bilancia

6 – Scorpione

7 – Pesci

8 – Ariete

9 – Vergine

10 – Capricorno

11 – Acquario

12 – Toro

