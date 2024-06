Oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 3 al 9 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 3 al 9 giugno 2024: i segni migliori

1 – Cancro

Nuove conoscenze saranno facili da fare e avrai il dono di affascinare chiunque incontri… VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

Se hai una relazione stabile, potrebbe essere il momento di pensare a qualcosa di bello per il futuro… VAI AL SEGNO

3 – Toro

Buttati nel mondo e vedrai che le opportunità sono dietro l’angolo… VAI AL SEGNO

4 – Leone

Hai finalmente deciso di non procrastinare più. Qualsiasi decisione tu prenda in questo periodo sarà quella giusta… VAI AL SEGNO

5 – Capricorno

In famiglia tutto va liscio come l’olio, ma domenica potrebbe scoppiare una crisi se non moderi le tue aspettative… VAI AL SEGNO

6 – Acquario

La tua inquietudine è più palpabile di una giornata di saldi… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 3 al 9 giugno 2024: i segni peggiori

7 – Ariete

Tra una sorpresa e l’altra, ti ritroverai a riflettere sul tuo circondario e a mettere in ordine questioni in sospeso… VAI AL SEGNO

8 – Bilancia

Guardati attorno: è più probabile trovare qualcuno che ti faccia battere il cuore come una volta… VAI AL SEGNO

9 – Sagittario

In amore sei più confuso di un camaleonte in un sacchetto di Smarties… VAI AL SEGNO

10 – Gemelli

Se la tua relazione ha avuto problemi, è il momento di affrontarli o dire addio… VAI AL SEGNO

11 – Vergine

Devi fare uno sforzo extra per capire il partner, con cui l’intesa sarà disturbata… VAI AL SEGNO

12 – Pesci

Evita di dire o fare cose di cui potresti pentirti. Sei nell’occhio del ciclone, ma la tua resistenza è da maratoneta… VAI AL SEGNO