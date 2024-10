Oroscopo del giorno: venerdì 25 ottobre 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 25 ottobre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 25 ottobre 2024

♈ Ariete – 25 ottobre 2024

Giornata perfetta per prendere decisioni impulsive di cui pentirti immediatamente dopo. Le stelle dicono che oggi avrai una voglia irrefrenabile di rispondere male a tutti, ma sarebbe meglio se ti trattenessi, almeno per evitare l’ennesima lite con il capo. Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Oggi ci voli a travagghiari, ma talìa ca a lingua avissi a stari calma. ‘Nciuriare non ti fa nenti beni!”

“Sii cchiù cauru, sennò ti nni veni a sciarra.”

♉ Toro – 25 ottobre 2024

Sei il solito testardo, ma oggi la tua caparbietà potrebbe giocare a tuo favore. Insisti pure, ma almeno cerca di avere ragione su qualcosa di importante, tipo quale serie TV iniziare. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Tenta d’essiri chiù serenu, unn’è di canciari idea ogni vota ca senti n’opinioni diversa.”

“Chi t’ha pigghiatu, voli fari tuttu a modu sò e nun ci senti ragiuni.”

♊ Gemelli – 25 ottobre 2024

Parlare, parlare e ancora parlare. Oggi riempirai tutti di chiacchiere inutili e alla fine nessuno si ricorderà cosa hai detto. Complimenti per la costanza, ma magari prova ad ascoltare ogni tanto. Voto: 5.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Parra, parra, ma ‘na vota taliati si l’autri ti stannu sintennu.”

“Tu parri, ma quannu è l’ura di sintiri, mi pari ca perdi u filu.”

♋ Cancro – 25 ottobre 2024

Oggi la sensibilità è alle stelle… e tu piangerai pure per lo spot del dentifricio. Forse è il momento di darti una scrollata e cercare di prendere le cose con meno dramma. Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: “Ci voli cori, ma videmu di non fari lagnusia ogni sira. Pensa a qualcosa di divertente.”

“Ogni cosuzza è ‘na tragedia, ma almenu arridi ‘n pocu!”

♌ Leone – 25 ottobre 2024

Oggi sei carismatico, forte e… esageratamente teatrale. Ti piace sentirti protagonista, ma non serve un monologo ogni volta che entri in una stanza. Magari risparmia la performance per una serata tra amici. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Cancia pisata! Si ti senti re, un po’ di modestia ti farà beni.”

“Poviru cu ti senti, ti pari di stari n’ palcu e tutti l’autri sunu spettatori.”

♍ Vergine – 25 ottobre 2024

Precisione maniacale, ma nessuno se ne accorgerà. Passerai la giornata a sistemare ogni dettaglio mentre il resto del mondo continua a vivere nel caos più totale. Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Talìa di lassari iri ‘na cosa o dui, ti risparmiu a testa.”

“Ti piaci sistemari tuttu, ma ogni tantu un ci po’ fari nenti, certi cosi restano ‘mbrogliati.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 25 ottobre 2024

♎ Bilancia – 25 ottobre 2024

Indecisione cosmica. Anche scegliere cosa mangiare a pranzo diventerà una questione filosofica. Ti servirà una spinta (o forse un calcio) per prendere una decisione. Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti sciarriari cu tò ombra! Scegli e basta, si nun ti piace, fai altra scelta.”

“Nun sai mai chi fari, ma prima o poi ‘na decisioni ci l’hai a pigghiari.”

♏ Scorpione – 25 ottobre 2024

Oggi sei particolarmente misterioso e criptico. Fai capire agli altri cosa vuoi, altrimenti rischi che nessuno capisca nulla. Non puoi vivere di sole battute enigmatiche! Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Se dici sempre mezze parole, a ‘na cert’ura ci voli a chiariri.”

“Ti piaci fari u misteriosu, ma quannu è troppu, è troppu.”

♐ Sagittario – 25 ottobre 2024

Oggi sei ottimista, ma anche un po’ troppo diretto. Va bene dire la verità, ma magari fallo senza distruggere l’autostima degli altri. La diplomazia non è una parolaccia. Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Parla chiaro, ma nun esaggerari. L’urtima parola non sempre è necessaria.”

“Bravu a diri u veru, ma ogni tantu potresti tennuari ‘n pocu.”

♑ Capricorno – 25 ottobre 2024

Sei più concentrato del solito, quasi come se volessi risolvere tutti i problemi del mondo entro stasera. Va bene essere ambiziosi, ma non stressarti troppo. Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Fai ca è ‘na bella cosa travagghiari, ma sulu finu a quannu non t’arripigghi u sonnu!”

“Troppu impegnatu, ti scordi di viviri.”

♒ Acquario – 25 ottobre 2024

Giornata di ispirazione e idee geniali. Purtroppo, metà di queste idee sono impraticabili, ma ti fanno sentire un visionario. Continua così, ma non dimenticare la realtà. Voto: 8.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Pensari è bellu, ma ogni tantu c’è bisognu di fari ‘na cosa ca non finisci in cianfrusaglie.”

“Cu voli cambiari u munnu, ma ogni tantu perde u filu.”

♓ Pesci – 25 ottobre 2024

La tua fantasia è alle stelle, peccato che la realtà non ti segua allo stesso ritmo. Oggi rischi di perderti in sogni che non porteranno a nulla. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti cullari troppu, torna a terra e pensa a cu c’hai vicinu.”

“Sunnu beddi li to fantasii, ma ogni tantu l’occhi a terra li devi puru mettiri.”

Classifica di venerdì 25 ottobre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Acquario

2 – Capricorno

3 – Scorpione

4 – Leone

5- Vergine

6 – Sagittario

7 – Toro

8 – Pesci

9 – Gemelli

10 – Ariete

11 – Bilancia

12 – Cancro

