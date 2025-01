Oroscopo Leone: settimana dal 20 al 26 gennaio 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Preparati, caro Leone, perché questa settimana sembri una Ferrari senza freni: passionalità a mille, ma con la testa tra le nuvole. In amore, non ti manca la fantasia, ma occhio a non scambiare un flirt fugace per una storia epica da romanzo rosa.

La tua energia ti fa immaginare relazioni parallele e avventure appassionate, ma… la realtà è un po’ meno cinematografica. Sul lavoro, la tua ambizione brilla come un faro, ma ricorda: disciplina e metodo sono essenziali, altrimenti rischi di costruire castelli di sabbia. Infine, la tua dieta potrebbe avere più curve di un’autostrada siciliana. Gestisci lo stress o finirai a letto con la coperta fino agli occhi.

Sei come un vulcano attivo: affascinante, ma rischi di fare danni se esplodi troppo spesso.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Talìa ca cu ‘sta testa intra li nivi rischi di cadiri ‘nto burruni! Stai ca unni è terra ferma.”

