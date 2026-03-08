Oroscopo Leone: settimana dal 9 al 15 marzo 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Marzo ha un’atmosfera completamente diversa rispetto ai mesi precedenti. Dopo un gennaio piuttosto tranquillo e un febbraio un po’ sottotono, finalmente le emozioni tornano a vibrare con maggiore intensità. Il merito è soprattutto di Venere, che torna a sostenere il segno e riaccende quella fiamma sentimentale che per te è fondamentale quanto l’ossigeno. Quando il cuore del Leone si accende, tutto diventa più vivido: i gesti, le parole, perfino gli sguardi. Hai bisogno di emozioni forti, coinvolgenti, quasi teatrali. Se la persona che ti interessa non riesce a stare al tuo stesso ritmo emotivo, potresti perdere rapidamente la pazienza. Non sei il tipo che rimane fermo ad aspettare troppo a lungo. Se percepisci indifferenza o freddezza, potresti guardarti attorno senza troppi rimorsi. Dopotutto il tuo spirito regale ti ricorda sempre che meriti qualcuno capace di apprezzarti davvero.

Anche nelle ambizioni personali il Leone sente crescere la voglia di emergere. La competizione, in fondo, è sempre stata uno dei tuoi motori principali. Questa settimana però le stelle suggeriscono una strategia diversa: smetti di misurarti continuamente con gli altri. Il tuo vero punto di forza è la leadership naturale che riesci a esprimere quando sei sicuro di te. Probabilmente nelle ultime settimane hai già registrato una piccola vittoria o un riconoscimento importante. Se non è ancora arrivato, potrebbe manifestarsi a breve. È un momento favorevole per presentare idee, proporre iniziative e mostrare chiaramente la tua visione. Se resti centrato sui tuoi obiettivi senza farti distrarre da rivalità inutili, potresti ottenere risultati molto interessanti entro l’estate.

Anche le energie fisiche tornano a salire. Ti senti più vitale, motivato e desideroso di brillare come è nel tuo stile. Tuttavia ricordati che non ogni situazione deve diventare una prova di forza. Concederti qualche momento di relax, magari lontano da competizioni e sfide continue, può aiutarti a recuperare serenità.

Quando torni a brillare illumini tutti… ma ogni tanto abbassa il riflettore e respira.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Hai ritruvatu u focu da passioni e da vuluntà. Usalu pi fari strata tua senza fari guerra cu tutti, accussì brilli ancora cchiù forti.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI