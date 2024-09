Oroscopo Leone: settimana dal 9 al 15 settembre 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Bene, caro Leone, le stelle promettono grandi cose. Venere ti strizza l’occhio e la tua voglia di trasgressione è alle stelle! Sei irresistibile e lo sai, ma non lasciarti trasportare troppo dall’ego: ogni tanto anche tu puoi fare il primo passo, no? Se già stai vivendo una storia d’amore consolidata, è il momento perfetto per fare il grande salto, tipo convivere o pianificare un’avventura a due. Ma attenzione: il tuo orgoglio potrebbe rovinare tutto, quindi non chiuderti a riccio!

Sul fronte lavorativo, le prospettive sono rosee, soprattutto per chi ha un’attività autonoma: nuovi progetti potrebbero sbocciare come margherite a primavera, specialmente tra giovedì e venerdì. Sabato e domenica, però, dovresti proprio rilassarti. Le stelle ti spingono a lavorare, ma c’è il rischio di arrivare a fine settimana completamente sfinito, quindi attento a non strafare.

Attento a non confondere “rilassarsi” con “stendersi sul divano e non alzarsi più”. La differenza è sottile, ma cruciale.

Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fare u fattu ca p’arripusarti ti tocca jttari tuttu o mari. Accatta u riposu puru pi tia.” (Non fare l’errore di lavorare così tanto che poi, per riposarti, devi buttare via tutto. Concediti un po’ di riposo anche per te stesso.)

