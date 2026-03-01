Oroscopo Pesci: settimana dal 2 all’8 marzo 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Le relazioni appaiono stabili e rassicuranti, con Venere ancora favorevole a sostenere progetti importanti. In coppia puoi valutare passi significativi che rafforzano il legame, mentre se sei indeciso tra due persone hai l’opportunità di scegliere ciò che offre maggiore sicurezza emotiva. I sentimenti profondi sono favoriti e portano serenità, ma è fondamentale fare la scelta giusta, senza lasciarti trascinare solo dalla nostalgia o dalla paura di ferire qualcuno. Alcuni segni ti attraggono per la loro vivacità o razionalità, ma nel tempo potrebbero emergere contrasti se non c’è una vera sintonia emotiva. Tu hai bisogno di sentirti compreso a un livello quasi spirituale, di condividere silenzi e sogni, non solo parole.

Sul piano professionale una buona occasione potrebbe essersi presentata o essere in arrivo. La settimana porta consensi e visibilità. Non temere di fare il primo passo per proporre una tua idea. Spesso sottovaluti il tuo talento, ma quando trovi il coraggio di esporti ottieni riscontri sorprendenti. Se qualcosa non ti soddisfa, puoi valutare cambiamenti verso un ambiente più sereno e stimolante, dove la tua sensibilità non venga scambiata per fragilità ma riconosciuta come valore aggiunto.

La tua sensibilità resta il punto centrale. Sei come una spugna che assorbe emozioni anche non direttamente legate a te. Per questo è fondamentale proteggerti da ambienti troppo caotici o persone che scaricano su di te tensioni irrisolte. Quando impari a mettere confini, senza perdere dolcezza, trovi un equilibrio potente che ti rende sorprendentemente forte.

Se il mondo è in tempesta, tu senti ogni goccia come fosse tua.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Proteggi u to cori sensibili e scegli cu stari vicinu cu cura, picchì quannu trovi serenità vera e metti cunfini giusti poi riesci a brillari, cresciri dintra e fari fruttari ogni occasione ca ti capita.

